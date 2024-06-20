В Подмосковье предложили ускорить сроки размещения торговых палаток

В Мособлдуме рассмотрели новую редакцию закинициативы, предлагающую сократить срок уведомления о торгах на нестационарные торговые объекты до 10 рабочих дней, так как предыдущая редакция, предложенная в конце 2023 года, получила замечания и была доработана, передает корреспондент РИАМО.

«Сокращение сроков позволит эффективнее организовывать сезонную и мобильную торговлю, а также сделает данный формат торговли более привлекательным. Также сократиться период проведения конкурентных процедур до 20 календарных дней при размещении НТО на срок до года», – сказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Он добавил, что сейчас в Подмосковье проводят систематическую работу по увеличению НТО. Законопроект разработан с целью поддержки предпринимателей, осуществляющих свою деятельность именно в этой области.

«В настоящее время извещение о проведении торгов должно быть опубликовано организатором не позднее, чем за 30 дней до их проведения. Таким образом, общий срок процедуры проведения торгов составляет около 2 месяцев», – отметил председатель комитета.

Закинициативу направят в Госдуму для повторного предварительного рассмотрения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов – создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

Губернатор также отмечал, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.