В Подмосковье построят завод по производству сыров и сухих молочных продуктов

ООО «Звезда Подмосковья» продолжает реализацию инвестиционного проекта по созданию завода, где будут производить сыр и сухие молочные продукты. Строительство ведется на территории агропарка «Сырная долина» в Дмитровском муниципальном округе, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С 2021 года Подмосковье — лидер в стране по производству сыра. С каждым годом мы наращиваем объемы выпуска, поэтому нам важно расширять производственные мощности. В прошлом году мы произвели 173,6 тысяч тонн сыра, а в этом году планируем увеличить выпуск на 3,3 тысяч тонн к уровню 2024 года. У нас в регионе в отрасли работают свыше 50 промышленных предприятий и 50 фермерских хозяйств. Также создан агропарк класстерного типа „Сырная долина“, рассчитанный на 5 резидентов, где уже функционирует один из заводов. Сейчас на площадке ООО „Звезда Подмосковья“ ведут реализацию инвестпроекта», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Как уточнили в Минсельхозе Подмосковья, завершить реализацию проекта планируется к концу этого года, что позволит создать 135 дополнительных рабочих мест. Завод будет выпускать 4,5 тысяч тонн сыра и 14,6 тысяч тонн сыворотки в год. Планируемый объем инвестиций составляет более 1,5 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков на территории региона.

«Мы строим индустриальные парки, сегодня их работает 72. Плюс мы начали строительство новых современных парков, это порядка 100 га в 5 локациях. И 5 соответственно в следующем периоде, это: Одинцово, Жуковский, Раменский, Ленинский и Дмитровский (округа — ред.)», — сказал губернатор Московской области.