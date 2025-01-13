В Подмосковье построят завод по производству деталей для приборостроения

Компания «Квалитет» приступает к строительству нового предприятия по выпуску деталей для приборостроения на территории индустриального парка «Есипово» в г. о. Солнечногорск. Соответствующее разрешение уже получено инвестором. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Продукция компании применяется в производстве медицинского оборудования, кабельной промышленности, авиаотрасли и кораблестроении. Объем инвестиций в реализацию проекта «Квалитет» составит более 500 млн рублей. На новом производстве создадут 120 рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В течение пяти лет на территории индустриального парка «Есипово» возведут промышленное здание общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров. Там оборудуют три основных цеха: токарный, фрезерный и специального покрытия. Каждый будет оснащен высокоточными станками ЧПУ и прецизионным оборудованием.

«За счет увеличения производственных площадей, мы рассчитываем увеличить производственные мощности на 50%. В основном — деталей, узлов и механизмов нестандартных форм и размеров. Каждый наш проект не похож на другой, мы работаем по конструкторской документации заказчика. Также у нас есть собственное конструкторское бюро, которое занимается проектированием деталей любой сложности», — прокомментировал генеральный директор компании «Квалитет» Максим Кустарев.

После ввода в эксплуатацию нового завода в индустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области, компания «Квалитет» планирует увеличить производство корпусов и панелей для сверхмощных компьютеров, которые используются в самых разных отраслях приборостроения.

«На текущий момент действующее предприятие компании расположено в Зеленограде. После того, как строительство производственной площадки в индустриальном парке «Есипово» будет завершено, компания перенесет туда все производственные мощности», — отметил и. о. генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.