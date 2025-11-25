В Подмосковье построят завод электротехники

Крупнейший китайский производитель электрооборудования CHINT анонсировал открытие первого завода в России на территории Московской области. Производственная площадка начнет работу в первой половине 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.

«Компания разместит производство на территории завода «Микропровод» в Подольске. Первоначальные инвестиции оцениваются в 100 млн рублей, будет создано порядка 10 рабочих мест. Со временем компания намерена увеличивать как вложения в площадку, так и штат сотрудников. На первом этапе годовой объем выпуска составит порядка 600 единиц различной продукции ежегодно», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производство CHINT в Московской области будет специализироваться на комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией (КРУЭ). На первом этапе объем производства ячеек КРУЭ на заводе составит около 100 штук в год, баков КРУЭ — около 500 штук в год.

«В 2022 году мы не ушли из России, приняли вызов и продолжили способствовать развитию российской экономики. Мы открываем первое производство в Московской области, так как основная часть наших заказчиков находится в этом регионе. Открытие завода вносит вклад в технологический суверенитет страны», — прокомментировал генеральный директор CHINT в России Хан Су.

Ключевым заказчиком продукции станут «Россети». КРУЭ будут поставляться для модернизации и строительства распределительных сетей 6–10 кВ на объектах электросетевого комплекса Московской области, Центральной и Северо-Западной России.

Помимо «Россетей», произведенная на заводе продукция будет поставляться предприятиям из ключевых отраслей, например, нефтегаза, металлургии, IT, которые нуждаются в оборудовании для энергораспределительных пунктов.

CHINT присутствует на российском рынке 15 лет. По итогу 2024 года глобальная выручка компании составила $25 млрд, в России — 7 млрд рублей. По всему миру у корпорации 50 тыс. сотрудников. За пределами Китая она располагает около 30 производственными базами и 40 филиалами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.