В Подмосковье построят рыбоперерабатывающий комплекс за 1 млрд рублей

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и компания «Фуд Тим» подписали соглашение о создании современного рыбоперерабатывающего комплекса на территории Дмитровского городского округа. Подписание соглашения состоялось на стенде Московской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-24), сообщает пресс-служба ведомства.

Со стороны региона соглашение подписала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора — учредитель компании «Фуд Тим» Олеся Попова.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 1 млрд рублей. Для жителей Дмитровского округа и близлежащих муниципалитетов будет создано около 800 рабочих мест. Компания уже приступила к строительству. На первом этапе на предприятии планируется производить 600-800 тонн готовой продукции в месяц. В дальнейшем этот объем может быть увеличен. Компания планирует производить не только традиционные полуфабрикаты из рыбы, но и коллагеновые продукты для косметической и фармацевтической отраслей, диетическое питание, а также продукты для детей и школьников. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию производственно-складской комплекс площадью 10 тысяч кв. метров компания планирует до конца 2025 года», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Группа компании «Фуд Тим» занимается переработкой рыбы и морепродуктов более 16 лет. Для производства и выпуска готовой продукции на предприятии используется исключительно российское аквакультурное сырье (морская и озерная форель, семга), а также сырье российской добычи (минтай, треска, кета, горбуша и т. д.) На новом предприятии планируется производить продукты, аналогов которым на сегодняшний день нет на рынке. Помимо фрикаделек, котлет и биточков из рыбы, технологи компании разработали линейку продуктов для здорового и диетического питания, рецепт детского питания из дикой рыбы, а также разработали рецепты блюд из рыбы для поставки в школьные столовые.

«Запуск нового предприятия в Подмосковье позволит нашей компании увеличить долю продукции собственного производства на рынке минимум в 4,5 раза. Также у нас появится возможность нарастить экспортные поставки продукции на рынки Беларуси, Армении и Казахстан. Сейчас идет подготовка к поставке первого контейнера в Китай, на очереди — Вьетнам, Индонезия и Малайзия. Динамично развиваем совместную работу с ОАЭ, также интенсивно изучаем рынок и планируем в ближайшее время наладить сотрудничество с Оманом, Саудовской Аравией, Катаром и Ираном. Это будет способствовать переходу от сырьевого экспорта к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, которая формируется на территории России», — отметила Олеся Попова.

Особенность продукции «Фуд Тим» заключается в том, что загустители, консерванты и другие необходимые для производства и хранения наполнители, в компании получают путем глубокой переработки рыбных отходов — кожи, плавников, хребтов. На предприятии будут использоваться инновационные технологии 100% безотходного производства. Что касается холодильных мощностей, то они позволят единовременно хранить до 7000 тонн продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.