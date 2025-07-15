В Подмосковье построят производство пожарной техники

В подмосковном городском округе Сергиев Посад появится завод по производству пожарной техники. Проект будет реализован на земельном участке, предоставленном инвестору на льготных условиях без проведения торгов по программе «272». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Для реализации инвестпроекта по созданию производства пожарной техники компании «Каланча» был предоставлен земельный участок площадью 1,4 га без проведения торгов. В рамках проекта инвестор создаст производственно-складской комплекс общей площадью около 2 тысяч кв. м. Инвестиции в проект составят 85 млн рублей. На предприятии будет создано 50 рабочих мест», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Каланча» уже работает на территории Сергиева Посада и выпускает модули порошкового и газопорошкового пожаротушения, автоматические установки газопорошкового пожаротушения и установки пожаротушения на транспорте. Как сообщили в компании, реализация инвестпроекта позволит увеличить мощность предприятия вдвое — до 9 000 единиц техники в год. Запуск нового производства в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Зампред также напомнила, что с начала этого года земельные участки в рамках данной поддержки получили более 59 земельных участков общей площадью свыше 747 га.

Программа, известная под номером постановления «272», предусматривает предоставление земельных участков без проведения торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю по льготной ставке. Программа поддержки работает в Подмосковье с 2015 года.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.