В Подмосковье построят производство нанопорошковой продукции

Компания «СтройМагПроект» построит производство сырья для фармацевтической и химической промышленности на территории городского округа Богородский. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках инвестиционного проекта компания построит производственно-складской комплекс площадью порядка 1,5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект оцениваются в 70 млн рублей. Запуск производства запланирован на 2026 год.

Продукция, выпускаемая предприятием, будет применяться как компонент широкого спектра для нужд фармацевтической, электротехнической, химической промышленности и возобновляемой энергетики.

Так, например, продукция может применяться при производстве зубных паст, косметики и мази, в качестве загустителя, антирасслаивателя масел и красок.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.