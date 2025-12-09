В Подмосковье построят новый завод по производству прицепов и полуприцепов

Компания «СибЕвроВэн» получила земельный участок в индустриальном парке «Есипово», расположенном в г. о. Солнечногорск, на льготных условиях — без проведения торгов — для реализации инвестиционного проекта. Управляющей компанией индустриального парка «Есипово» является Корпорация развития Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Как сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, в рамках проекта инвестор построит завод, где займется производством прицепов и полуприцепов-рефрижераторов.

«Общий объем инвестиций в проект компании «СибЕвроВэн» оценивается в 700 млн рублей. В рамках проекта будет создано производство прицепов и полуприцепов-рефрижераторов площадью 9 000 кв. м. На предприятии будет создано порядка 130 рабочих мест для жителей региона. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2028 год», — сказала Екатерина Зиновьева.

Проект будет реализован на земельном участке площадью 4,1 га. После выхода производства на полную мощность завод сможет производить 1500 единиц продукции в год.

«СибЕвроВэн» около 15 лет занимается производством фургонов рефрижераторов для грузовых транспортных средств и входит в тройку ведущих производителей полуприцепов. Также несколько лет назад было запущено производство полуприцепов рефрижераторов. Сейчас предприятие производит фургоны для перевозки мороженого и продуктов глубокой заморозки, бортовые платформы, рефрижераторы, манипуляторы и т. д.

В Подмосковье инвесторы имеют возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. Программа, известная под номером постановления «272», предусматривает предоставление участков без проведения торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю за 15% от ее кадастровой стоимости.

Подобрать локацию для реализации проекта бизнес может на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.