В Подмосковье построят новое производство растительных масел

«В настоящее время строительные работы находятся в активной фазе, а часть необходимого оборудования уже закуплена. В качестве основного сырья для производства масел будет использоваться рапс, выращенный на полях городского округа Шатура», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В рамках проекта предполагается реконструкция производственного здания, складских и хозяйственно-бытовых помещений, а также приобретение и монтаж современного оборудования.

Планируемый объем инвестиций в проект составит около 200 млн рублей, ожидается создание порядка 75 новых рабочих мест.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.