В Подмосковье построят молочный комплекс на 3 млрд рублей

Животноводческий комплекс на 3 тыс. фуражных коров построят в Серебряных Прудах в рамках инвестпроекта компании «СП «НИВА». Объем вложений составит около 3 млрд рублей, ввод первой очереди намечен на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Компания «СП «НИВА», входящая в агрохолдинг «ОСП агро», получила разрешение на строительство современного комплекса молочного животноводства в Серебряных Прудах. Проект реализуют в два этапа. После выхода на полную мощность предприятие планирует увеличить производство молока почти в четыре раза — до 32 тыс. тонн в год.

Ранее в развитие хозяйства уже инвестировали около 1,3 млрд рублей. Эти средства направили на модернизацию производственных и складских мощностей, обновление стада и закупку техники, что позволило почти вдвое нарастить объемы выпуска продукции.

Новый комплекс оснастят автоматизированным доильным залом параллельного типа «Дельта» с системой цифрового учета и онлайн-мониторинга показателей. В коровниках установят стойловое оборудование с мягкими матрасами, системы вентиляции и охлаждения, автоматическое навозоудаление и поение с поддержанием температуры воды зимой. Доля отечественного оборудования и материалов превысит 80%.

Проект создаст около 60 рабочих мест — для ветеринаров, зоотехников и операторов машинного доения. По итогам 2025 года в Подмосковье произвели около 700 тыс. тонн сырого молока. Запуск комплекса позволит увеличить дойное поголовье и укрепить позиции региона в молочном животноводстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.