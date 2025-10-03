В Подмосковье построят крупнейший птицеводческий комплекс

В городском округе Кашира ООО «Белянка» (входит в группу компаний «Лето») получило разрешение на строительство современного комплекса по производству куриного яйца. Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности компании до 1,2 млрд яиц в год, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Инвестиционный проект предусматривает строительство на территории д. Пятница 6 корпусов для выращивания ремонтного молодняка, 8 корпусов для содержания кур-несушек (по 270 000 птиц в каждом), а также распределительного центра с санитарными пропускниками, административно-бытового корпуса и других вспомогательных объектов. Общий объем инвестиций составит 6 миллиардов рублей, будет создано 300 новых рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 году. Группа компаний «Лето» специализируется на производстве и дистрибуции куриных яиц под одноименной торговой маркой и занимает одну из ведущих позиций среди производителей в ЦФО. На текущий момент объем производства Группы составляет более 650 млн яиц в год (1,4% российского рынка).

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают значимость проекта для развития агропромышленного комплекса региона. Строительство нового комплекса позволит увеличить объемы производства пищевого яйца и укрепить продовольственную безопасность Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.