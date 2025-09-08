В Подмосковье построили новый асфальтобетонный завод

сегодня в 20:29

В Богородском округе завершилось строительство асфальтобетонного завода общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров. Промышленный новострой возвели в Старой Купавне. Завод предназначен для выпуска асфальтобетонных смесей, необходимых для ремонта дорог региона, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Предприятие способно принять и переработать до 40 тысяч тонн сыпучих материалов. Продукция завода включает широкий ассортимент асфальтобетонных смесей различного назначения: крупно- и мелкозернистые, щебеночно-мастичные, песчаные составы, а также тощие бетоны. Разнообразие продукции позволит эффективно решать любые дорожные задачи, будь то капитальный ремонт магистралей или обновление второстепенных улиц.

Надзор за строительством завода осуществлял Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы ведомства провели итоговую проверку и выдали застройщику заключение о соответствии объекта проектной документации. В ближайшее время завод введут в эксплуатацию.

