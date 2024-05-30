В Подмосковье появятся 5 государственных индустриальных парков в новых форматах

В Московской области планируется создать пять новых государственных индустриальных парков. Они появятся в городских округах Ленинский, Дмитровский, Раменский, Одинцовский и Жуковский, сообщили РИАМО в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

Некоторые из них будут спроектированы в новых форматах по моделям «все включено» или «пять в одном». Эти форматы включают в себя готовую инфраструктуру и производственные боксы, профильные колледжи на территории парка, а также опытную и эффективную управляющую компанию. Новые объекты обеспечат рабочими местами более 35 тысяч жителей региона.

Так, например, на площадке индустриального парка в Дмитровском округе будет создана необходимая инфраструктура и промышленные помещения для бизнеса. Его строительство направлено на развитие научно-технической и технологической стороны городского округа, а также на реализацию его производственного потенциала.

В парке появятся зеленые зоны, площадки для отдыха и прогулок, кафе, офисы и профильный колледж для подготовки специалистов. Здесь же смогут разместиться высокотехнологичные и экологичные предприятия, научно-производственные компании, административно-бытовые комплексы, в том числе деловые центры, организации в сфере питания, торговли и культурно-массового назначения.

Индустриальный парк планируется разместить на площади в 140 га. Его появление обеспечит рабочими местами 6 тысяч жителей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже есть 69 индустриальных парков. Он заявлял об открытии новых в 2024–2025 годах.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — почти 90%, именно поэтому запускаются новые проекты», — добавил Воробьев.