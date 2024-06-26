В Подмосковье появится завод по производству препаратов для лечения онкобольных

В Подмосковье компания «Аргументум Фарма» планирует завершить строительство первой очереди научно-производственного фармацевтического комплекса на территории особой экономической зоны «Дубна». На новом предприятии инвестор планирует производить лекарственные средства, предназначенные для лечения ревматических и онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«В прошлом году на полях Петербургского международного экономического форума мы подписали соглашение о создании в ОЭЗ «Дубна» высокотехнологичного производства лекарственных средств, в том числе тех, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). На текущий момент идет активное строительство производственного комплекса. Запуск первой производственной линии намечен на I квартал 2025 года. Весь проект, инвестиции в который оцениваются в 1,8 млрд рублей, будет запущен в течение четырех лет», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, на новом предприятии создадут свыше 100 рабочих мест для жителей Дубны, а с запуском второй очереди штат будет увеличен.

Уже на первом этапе компания сможет производить более 55 млн ед. лекарственных препаратов в год, многие из которых являются импортозамещающими. Предприятие панирует не только выпускать лекарственные средства, но и заниматься разработкой новых препаратов.

Производственный комплекс компании будет построен в соответствии с требованиями международных стандартов качества. Все лекарственные препараты будут производиться в «чистых помещениях» и проходить строгий контроль с использованием самого современного лабораторного оборудования на всех стадиях производства.

Помощь в подборе земельного участка для реализации проекта на территории ОЭЗ «Дубна» компании оказала корпорация развития Московской области (КРМО).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что поликлиники и амбулатории Московской области ежедневно посещают 200 тыс. человек для получения помощи.

«У нас 406 поликлиник, 200 амбулаторий, куда ежедневно приходят 200 тыс. человек», — сказал Воробьев.