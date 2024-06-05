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В Подмосковье появится верфь для строительства домов на воде

Соглашение о реализации проекта строительства верфи в Подмосковье для производства хаусботов — домов на воде, подписано на площадке Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

Подпись под документом поставили заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьеваи Президент ГК «HOUSEBOAT.RU» Александр Климчук.

«Плановый объем инвестиций в проект компании HOUSEBOAT.RU оценивается в 1,5 млрд рублей. На предприятии планируется создать порядка 130 новых рабочих мест. На данный момент мы вместе с инвестором ведем работу по подбору участка для строительства верфи», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Данная компания ведет деятельность по производству хаусботов с 2016 года. Производственные мощности предприятия расположены в подмосковном городском округе Долгопрудный.

На сегодняшний день она является единственной в мире компанией, которая строит хаусботы для вмерзания в лед и круглогодичной комфортной эксплуатации. По качеству продукции компания входит в первую десятку мировых производителей.

Компания не ограничится производством только жилых домов, в планах также создание плавучих комплексов, включая гостиницы и рестораны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.