В Подмосковье появится производство звукоизоляционных материалов

Импортозамещающее производство звукоизоляционных материалов откроют в городском округе Домодедово. Благодаря сопровождению центра содействия строительству застройщику удалось получить разрешение на строительство с первого раза, а, к примеру, заключение Главного управления культурного наследия Московской области менеджер получил за заявителя в три раза быстрее, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект возводят под надзором Главгосстройнадзора Московской области. В настоящее время на площадке активно ведутся работы. Завершен «нулевой цикл» строительства производственного корпуса, склад готов на 15%: выполнен фундамент, на 40% возведены надземные конструкции.

Площадь производственного корпуса превысит девять тысяч квадратных метров, а площадь склада составит 1 450 квадратных метров. Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 300 млн рублей, при этом участок под строительство застройщик — компания «Акустик Ру», получил по программе Московской области «Земля за 1 рубль».

Завершить строительство и ввести объекты в эксплуатацию планируют к 2026 году. На предприятии будут производить звукоизоляционную продукцию, в том числе, декоративно-акустические материалы, шумозащитные экраны, виброизоляцию и др. Компания рассчитывает реализовать продукции на 1,2 млрд рублей уже в первый год работы новых площадей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.