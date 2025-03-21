В Подмосковье появится производство домокомплектов-конструкторов

Компания «Домокомплект» намерена построить в подмосковном Клину производство домокомплектов-конструкторов. Основным продуктом производства станут комплекты для сборки домов, которые будут включать в себя подробную инструкцию для сборки и все необходимые детали и комплектующие. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Компания намерена вложить более 100 млн рублей в запуск нового производства, на котором будет создано порядка 40 рабочих мест. Предприятие планируется ввести в частичную эксплуатацию уже в IV квартале 2025 года. После выхода на полную мощность компания планирует производить 240 типовых домокомплектов в год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестор получил земельный участок в аренду на льготных условиях.

«Для реализации данного инвестпроекта по льготной арендной ставке компании предоставлено 2,7 га земли. На территории планируется разместить погрузо-разгрузочную площадку, производственный цех и помещение для складирования сырья и готовой продукции, гараж для обслуживания механизированной техники, офисное здание для персонала, пропускной пункт, помещение охраны», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Компания «Домокомплект» планирует выпускать высокотехнологичные каркасы для малоэтажных зданий из клееной конструкционной древесины на основе проектов строительной компании Idea House. С их помощью можно строить прочные и долговечные каркасные дома и дома по технологии «Фахверк». Домокомплекты предназначены для самостоятельной сборки, а также для сборки сторонними строительными организациями, не имеющих собственного производства. Проект реализуется в рамках развития технологического суверенитета.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.