В Подмосковье появится индустриальный парк «Гринвуд»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель Совета китайских предпринимателей в России, президент корпорации «Гринвуд» Чжоу Лицюнь на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта.

По словам губернатора, в Подмосковье особое внимание уделяется развитию индустриальных парков как центров притяжения инвестиций, современных промпроизводств, технологий и компетенций. На территории региона площадки такого формата быстро заполняются и эффективно работают, и китайские партнеры это тоже знают.

«С корпорацией «Гринвуд» мы сотрудничаем давно. Осенью в Пекине обсуждали планы по модернизации бизнес-парка в Красногорске. Сегодня он - в числе крупнейших налогоплательщиков Подмосковья, там создано около 12 тысяч рабочих мест, размещено более 300 предприятий из 14 стран. Новый проект инвестора - большой индустриальный парк «Гринвуд». Резидентами смогут стать китайские и российские компании-производители технического оборудования, медицинских изделий, станков и бытовых товаров. Сейчас уже начался их подбор в Китае, а также среди арендаторов бизнес-парка «Гринвуд», - сказал Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Китайская сторона выступит в качестве управляющей компании проектируемого парка. Она построит производственные корпуса за счет собственных средств по техзаданию инвесторов, а затем передаст им готовый объект в аренду.

По словам президента корпорации «Гринвуд», создание индустриального парка было инициативой правительства Московской области в лице губернатора во время его посещения штаб-квартиры корпорации «Чэнтун» в прошлом октябре.

«Президент нашей корпорации поддержал идею. Подмосковье предоставляет землю, а мы займемся привлечением резидентов и управлением индустриальным парком, так как у нас есть большой опыт такой работы на протяжении более чем 14 лет. Резидентами станут китайские и российские производители. Направленность парка - автомобилестроение, техника, оборудование и другое», - обозначил ЧЖОУ Лицюнь.

В присутствии Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэя губернатор наградил Чжоу Лицюня Орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени.