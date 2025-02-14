В Подмосковье появится еще одна ОЭЗ

Межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон поддержала проект по созданию ОЭЗ «Большой Серпухов» в Московской области. Заседание рабочей группы прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В соответствии с проектом, на территории Подмосковья планируется создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Большой Серпухов». Общая площадь ОЭЗ составит порядка 30 га. «Большой Серпухов» станет шестой ОЭЗ, которая будет работать на территории Московской области.

«В создание инфраструктуры новой ОЭЗ в течение 2025–2026 годов планируется инвестировать более 1,2 млрд рублей. При этом уже сегодня у нас есть подтверждения о намерении разместиться в новой ОЭЗ от семи компаний, которые готовы инвестировать в свои проекты более 8 млрд рублей и создать порядка 900 рабочих мест, в том числе высокотехнологичных», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зиновьева также отметила, что на территории ОЭЗ «Большой Серпухов» смогут разместиться предприятия из самых разных отраслей. Так, на данный момент, о намерениях разместить свои предприятия в ОЭЗ заявили компании, занятые в сфере разработок и производства медицинского оборудования, фармацевтики, систем климатического контроля, безопасности и других.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.