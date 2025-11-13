В Подмосковье подвели итоги реализации национального проекта «Молодежь и дети»

Будущее страны формируют сегодняшние дети и молодые люди — инициативные, мыслящие широко, умеющие ставить цели, работать в команде и брать на себя ответственность. Чтобы поддержать их стремление к знаниям, творчеству и созиданию, в России строят современные школы и образовательные кампусы, проводят научные олимпиады и творческие конкурсы, развивают международное молодежное сотрудничество и внедряют передовые методики обучения. Все эти усилия объединены в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На реализацию мероприятий национального проекта в Подмосковье в 2025 году запланировано 13 млрд рублей, в том числе 6 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

По итогам текущего года в регионе после капитального ремонта открылись восемь школ — в Долгопрудном, Луховицах, Пушкинском городском округе (две школы), Серпухове, Солнечногорске, Химках и Шатуре. Обновленные образовательные учреждения получили современное инженерное оборудование, комфортные учебные и рекреационные зоны.

В рамках модернизации образовательной среды оснащены 265 школ в 41 муниципальном образовании комплектами средств обучения и воспитания по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд» («Технология»). Это обеспечит соответствие учебного процесса современным требованиям и повысит качество практической подготовки учащихся.

В школах Подмосковья работает 901 советник директоров по воспитанию. Эти специалисты помогают ребятам не просто учиться, но и раскрывать свой потенциал: находить свое дело, понимать, что важно в жизни, и чувствовать себя частью сообщества. Они организуют интересный и полезный досуг — от волонтерства и клубов по интересам до творческих проектов и мероприятий, которые расширяют кругозор и открывают новые возможности.

Более 200 представителей молодежи региона приняли участие в образовательных заездах арткластера «Таврида». Участники получили уникальные возможности для профессионального роста, творческого обмена и реализации собственных проектов.

