сегодня в 11:10

В Подмосковье подвели итоги исполнения бюджета за 2023 год

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Московской области за 2023 год прошли в Московской областной думе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и финансов Подмосковья.

«В 2023 году, несмотря на сохраняющееся санкционное давление в отношении РФ, благодаря мерам, направленным на снижение их последствий, исполнение бюджета происходило в условиях восстановления экономики. По итогам года Московская область обеспечила устойчивый рост основных показателей бюджета», — отметила первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.

Доходы бюджета Московской области составили 996 млрд рублей с увеличением к 2022 году на 153 млрд рублей или на 18%. Темп роста доходов бюджета, в том числе собственных, сохранен на высоком уровне.

Расходы исполнены в объеме 984 млрд рублей с ростом к предыдущему году на 74 млрд рублей или на 8%.

По объему бюджета Московская область стабильно входит в тройку лидеров (после Москвы и Санкт-Петербурга).

Результатом исполнения бюджета в прошлом году стал профицит в размере 12 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.