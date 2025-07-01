В Подмосковье подвели итоги этапа проекта по повышению производительности труда

В компании МНПП ООО «Антракс» (г. Фрязино) завершился этап диагностики в рамках реализации программы по повышению производительности труда. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На данном этапе специалисты РЦК совместно с рабочей группой предприятия провели детальный анализ производственного процесса изготовления индикаторов короткого замыкания. В результате была сформирована целевая модель улучшений, направленная на повышение операционной эффективности. Команда проекта поставила перед собой амбициозные цели: сократить время протекания процесса на 15%, снизить запасы в потоке на 27% и увеличить выработку персонала на 20%.

В ходе диагностических мероприятий были выявлены основные ограничения и проблемные зоны, а также определены ключевые направления для внедрения инструментов бережливого производства. Следующим шагом станет реализация плана мероприятий, направленного на устранение потерь и достижение целевых показателей. Полученный опыт впоследствии планируется тиражировать на другие производственные процессы компании.

МНПП ООО «Антракс» — одно из ведущих предприятий в области разработки и производства электротехнического оборудования. Продукция компании, включая индикаторы короткого замыкания, успешно применяется на объектах энергетической инфраструктуры как в России, так и за рубежом.

Проект реализуется при поддержке регионального центра компетенций Московской области и входит в структуру национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», – отметил Воробьев.