В Подмосковье план по вовлечению предприятий в нацпроект выполнен досрочно

Региональный центр компетенций (РЦК) Московской области за полгода закрыл годовой план по вовлечению предприятий в национальный проект «Производительность труда». В 2024 году специалисты РЦК привлекли уже 42 предприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«275 подмосковных компаний участвуют в национальном проекте «Производительность труда». Из них 42 присоединились к реализации нацпроекта в этом году. Больше всего участников среди предприятий обрабатывающей промышленности — 156 компаний. В 2025 году число участников планируется увеличить на 50. В рамках проекта Московская область стремится обеспечить рост производительности труда минимум на 5% в год на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Нацпроект включает такие приоритетные отрасли экономики, как обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, туризм.

План на год устанавливает Федеральный центр компетенций. Подмосковье за полгода выполнило показатели благодаря активности предприятий. Регион традиционно занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по числу участников и результатам оптимизации производственных и офисных процессов. Например, Московская область вошла в топ-3 рейтинга нацпроекта «Производительность труда» за 2023 год. Суммарный экономический эффект для подмосковных предприятий-участников нацпроекта уже превысил 7 млрд рублей

В этом году к нацпроекту «Производительность труда» присоединились такие компании, как мясоперерабатывающее предприятие ГК «Велком» из Истры, крупнейшая фабрика «Живые диваны», выпускающая мебель под брендом MOON в Богородском округе, производитель изделий из тонколистовой стали «Металл Профиль» из Лобни, производитель молочных продуктов «Коломенское» из г. о. Коломна и другие.

Предприятия получают адресную поддержку от Федерального или Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта. Участники также могут обучиться инструментам бережливого производства на «Фабрике процессов», которая работает на базе РЦК Московской области. Впоследствии полученный опыт сотрудники применяют на своих предприятиях для оптимизации рабочих процессов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.