В Подмосковье передано в аренду более 200 объектов недвижимости

Программа «Недвижимость за 1 рубль» действует по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьёва с июня прошлого года. Аналогично проекту «Земля за 1 рубль», предпринимателям предлагается недвижимость за символическую плату — 1 рубль за 1 квадратный метр в год.

Общий объем заявленных инвестиций в ремонт полученных помещений и запуск бизнеса составляет более 1 млрд рублей. Суммарно компании создадут порядка 1 тыс. новых рабочих мест. Важно, что программа выгодна и региону и бизнесу — она позволяет области ввести в оборот неликвидные объекты недвижимости, а бизнесу получить в льготную аренду на длительный срок необходимые площади», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В соответствии с условиями программы, арендная плата в 1 рубль в год устанавливается в отношении объектов, износ которых превышает 80%. Также одним из условий является то, что бизнес берет на себя обязательства в течение 1,5 лет провести капремонт или реконструкцию за 3 года, так как недвижимость находится в изношенном, а иногда и в аварийном состоянии. Если износ объекта составляет менее 80%, то цена аренды будет рассчитываться исходя из размеров налога на недвижимость — 2,2% от кадастровой стоимости. Получить недвижимость бизнес сможет за 10 дней.

«За десять месяцев действия программы, в 38 округах предоставлено более 200 объектов. В настоящее время на инвестиционный портал Подмосковья загружено 192 объекта недвижимости, до конца года планируем загрузить еще 170. Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания — до 15 лет. Выкупить имущество можно после проведения ремонтных работ через 1,5 года или реконструкции здания, сооружения в срок, не превышающий 3 года с даты заключения договора аренды», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подобрать доступное помещение или здание можно на инвестиционной карте Московской области на инвестпортале ( https://invest.mosreg.ru/investor/map ), воспользовавшись фильтром по типу объекта «Недвижимость», а затем выбрать «Недвижимость за 1 рубль». Здесь же онлайн можно подать заявку на получение выбранного объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.