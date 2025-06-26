В Подмосковье оценили эффективность реализации госпрограмм по итогам 2024 года

Ежегодно министерство экономики и финансов Московской области на основе годовых отчетов госзаказчиков и экспертных заключений оценивает качество реализации госпрограмм. Методика предусматривает расчет результативности и общей эффективности программы. Результативность определяется степенью достижения заданных целей и установленных показателей, а эффективность рассчитывается как соотношение достигнутых результатов к понесенным расходам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Восемь государственных программ признаны наиболее эффективными по результатам их реализации в 2024 году, сообщил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

По итогам 2024 года лучшими по эффективности стали программы: «Безопасность Подмосковья», «Экология и окружающая среда Подмосковья», «Спорт Подмосковья», «Образование Подмосковья», «Архитектура и градостроительство Подмосковья», «Социальная защита населения Московской области», «Управление имуществом и финансами Московской области» и «Предпринимательство Подмосковья».

Показали средний (удовлетворительный) результат программы: «Здравоохранение Подмосковья», «Культура и туризм Подмосковья», «Строительство объектов социальной инфраструктуры», «Жилище», «Цифровое Подмосковье», «Сельское хозяйство Подмосковья», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Формирование современной комфортной городской среды» и «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области».

«В Подмосковье в 2024 году действовали 19 государственных программ. На достижение 354 показателей по всем программам консолидированным бюджетом было предусмотрено 1 трлн 469 млрд рублей. Фактическое исполнение составило 1 трлн 393 млрд рублей, что равно 95% от запланированного объема», — отметил Прянчиков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.