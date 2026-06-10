В Подмосковье отметили День российского фермера

День российского фермера отметили в Московской области. В регионе работают почти 800 крестьянских хозяйств, которые обеспечивают жителей свежими продуктами и развивают агротуризм, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Фермерские хозяйства остаются важной частью агропромышленного комплекса Подмосковья. Они производят сыры, мед, ягоды, развивают рыбные хозяйства и другие направления, формируя современный облик сельских территорий и сохраняя традиции земледелия.

В регионе растет интерес к агротуризму. Фермы принимают гостей, предлагают натуральную продукцию и знакомят с процессом выращивания урожая. Посетители могут поучаствовать в сезонных работах и ближе узнать сельский уклад жизни.

«Наши фермеры — это люди, которые не просто работают на земле, а влюблены в свое дело. Их труд — фундамент продовольственной безопасности региона. Мы видим, как фермерские хозяйства становятся центрами инноваций, сохраняют традиции и создают новые возможности для развития сельских территорий. Мы и дальше будем создавать условия, чтобы каждый фермер мог реализовать свой потенциал», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Ведомство отмечает, что развитию фермерства способствует системная поддержка региона. Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации консультирует по мерам господдержки, земельно-имущественным вопросам и оформлению грантов. «Школа фермера» помогает начинающим аграриям запускать проекты, а опытным предпринимателям — внедрять современные технологии и повышать финансовую грамотность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.