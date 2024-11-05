В Подмосковье открылось 7 предприятий сети «Вкусно — и точка» в 2024 году

В Подмосковье продолжает активно развиваться сфера торговли и услуг, открываются новые предприятия общественного питания, в том числе сети «Вкусно — и точка». За последние 10 месяцев в регионе открыли 7 новых предприятий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, в регионе создано 450 рабочих мест и свыше 1 000 посадочных мест. В конце октября в Коломне на улице Астахова открылось очередное предприятие сети, рассчитанное на 114 посадочных мест. Всего на территории региона осуществляют деятельность 162 предприятия «Вкусно — и точка».

В ведомстве отметили, что развитие сферы общественного питания способствует общему экономическому росту региона.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.