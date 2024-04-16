В Подмосковье открылось 5 сетевых магазинов Fix Price

Fix Price — сеть магазинов в формате «магазин фиксированной цены» — в апреле открыла двери своим покупателям в 5 городских округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Общая средняя площадь новых магазинов 1 650 кв. м. Средняя площадь одного магазина около 330 кв. м. Открытие поспособствовало увеличению 30 новых рабочих мест.

Всего в регионе более 481 магазин Fix Price.

Ассортимент состоит из порядка 2 тыс. товарных наименований в 20 категориях, среди которых бытовая химия, продукты питания, одежда, канцтовары и другие. Как и во всех новых магазинах Fix Price в нем, помимо стандартных касс, установлены кассы самообслуживания.

Сеть магазинов предлагает покупателю широкий ассортимент необходимых в быту товаров для всей семьи по низким ценам.

Режим работы магазинов — с 9:00 до 21:00.

Адреса магазинов:

г. Пущино, микрорайон В, дом № 32А.

г. Балашиха, ул. Лукино, дом №20, к. 1.

г. Домодедово, дер. Гальчино, бульвар 60-летия СССР, стр.133.

г. Лобня, ул. Маяковского, дом № 4А.

г. Можайск, ул. Полосухина, дом № 20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.