В Подмосковье открыли новый комплекс по производству косметики

«Запуск нового производственно‑складского комплекса в Солнечногорске — значимый этап в расширении производственных возможностей компании. Площадь производственного корпуса составляет около 5 тыс. кв. м, складского комплекса — около 8 тыс. кв. м. Проект реализован с инвестициями в размере 1,4 млрд рублей, создано свыше 500 рабочих мест. Проектная мощность предприятия — около 340 тонн разной косметической продукции в сутки», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новой площадке установлено современное оборудование, обеспечивающее непрерывное автоматизированное производство. Все этапы — от подачи сырья до упаковки — управляются единой «умной» системой на базе решений мировых лидеров автоматизации. Эту линию создали на заводе самостоятельно на основе отечественных разработок. Ранее использовалось европейское оборудование.

«На производстве будут изготавливать широкий ассортимент продукции: кремы, маски, скрабы, патчи, шампуни и гели. Одновременно с этим мы будем осваивать новые направления — производство декоративной косметики, биологически активных добавок, а также бытовой химии для дома. С открытием нового комплекса компания сможет выпускать 14 млн банок разного вида косметики в месяц — вдвое больше, чем сейчас», — рассказала соосновательница компании «Миксит» Елена Назарова.

Сейчас на площадке работают 4 реактора. Из них 2 пятитонных производят шампуни и гели — до 60 тонн в сутки, с потенциалом роста до 110 тонн. Еще 2 готовят эмульсии — кремы и кондиционеры — с мощностью свыше 18 тонн в сутки. Также работают другие виды технологического оборудования, позволяющие производить суммарно до 56 тонн в сутки иных видов косметической продукции. В ближайшее время установят еще 2 универсальных шеститонных реактора, что позволит еще больше увеличить объем и ассортимент выпускаемой продукции. Сырье поставляется из России, Индии и Китая.

«Миксит» — российский производитель косметики, парфюмерии и бытовой химии. Предприятие осуществляет полный цикл производства: от разработки формул в собственной научной лаборатории до поставок в розничные сети и на маркетплейсы. Продукция представлена по всей России и за рубежом.

У компании с 2014 года есть площадка в г. о. Наро-Фоминск. Там расположен производственно-складской комплекс на 2,5 тыс. кв. м. В 2023 году компания приобрела еще одну площадку в Солнечногорске, где сегодня запущен масштабный производственный комплекс со складами и собственной лабораторией. В подмосковных подразделениях работает свыше 1100 сотрудников.

Узнать больше о мерах поддержки предпринимателей в Московской области можно на инвестиционном портале: https://invest.mosreg.ru/. Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в регионе можно на инвесткарте: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.