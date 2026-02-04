В Подмосковье открылась выставка «ПродЭкспо-2026» с участием 149 местных компаний

Международная выставка «ПродЭкспо-2026» проходит с 9 по 12 февраля в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске. В мероприятии участвуют 149 компаний из Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выставка «ПродЭкспо-2026» собрала в Красногорске производителей, поставщиков, закупщиков федеральных и региональных сетей, маркетплейсов, ресторанов и представителей власти. Участники обсуждают актуальные тренды продовольственной индустрии и формируют прогнозы на будущее.

Экспозиция охватывает широкий спектр тем: от базовых продуктов питания, напитков, халяль- и органической продукции до оборудования, упаковки и ингредиентов. Особое внимание уделено товарам для малых домохозяйств с небольшим объемом упаковки.

Московскую область представляют 149 компаний, включая «Черкизово», «Мираторг», «Богородский хладокомбинат», «БИ-ЭНД-БИ» и «Сладкий орешек». География участников охватывает все регионы России.

Деловая программа включает пленарную сессию по омниканальности ретейла, регуляторным изменениям и новым потребительским трендам, а также мероприятия по аналитике, технологиям работы с ретейлом, маркировке и СТМ.

Корпорация МСП организует B2B-встречи с делегациями из Венгрии, Узбекистана и Киргизии для развития экспортно-импортных связей. Регистрация на выставку и переговоры с иностранными делегациями доступна на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.