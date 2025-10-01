В Подмосковье откроют новое производство отопительного оборудования

Новый производственно-складской комплекс площадью свыше 20 тыс. кв. м начали строить в городском округе Балашиха. Здесь запустят производство сантехнического и отопительного оборудования и организуют склад готовой продукции. В частности, здесь будут выпускать фильтры, насосы, бойлеры, радиаторы и конвекторы. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

С 2022 года на российском рынке наблюдается дефицит радиаторов отопления, при том, что доля этих товаров из зарубежных стран остается достаточно высокой — 33%. А спрос на водонагреватели в 2025 году вырос на 20% по оценкам крупных маркетплейсов. Продукция, произведенная в Подмосковье, заменит импортные аналоги и удовлетворит покупательский спрос на отопительное оборудование.

В строительство производственно-складского комплекса застройщик инвестирует 1,4 млрд рублей. Запустить производство планируют уже в 2027 году, с вводом объекта в эксплуатацию, здесь появится почти 400 новых рабочих мест для жителей Балашихи и близлежащих территорий. Реализовать проект помогает центр содействия строительству при правительстве Московской области, специалисты которого ускорили прохождение всех согласований и помогли застройщику получить разрешение на строительство в Главгосстройнадзоре региона.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.