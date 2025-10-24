В Подмосковье осенью провели более 50 экскурсий в рамках промышленного туризма

В Подмосковье продолжается программа «Промышленный туризм», в рамках которой участники специальной военной операции и их семьи знакомятся с предприятиями региона и получают информацию о возможном трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подмосковье первым выступило с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Только с сентября мы провели более 50 экскурсий, участниками которых стали свыше 440 человек. Будем продолжать эту работу», — сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.

Участниками проекта уже стали «Метровагонмаш», «Газдевайс», АК «Рубин», индустриальный парк «Есипово» и другие компании.

В рамках проекта участники могут познакомиться с предприятиями региона, историями их создания, пообщаться с сотрудниками и получить информацию о трудоустройстве. Мероприятия организованы совместно с министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.