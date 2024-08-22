В Подмосковье оптимизировали процесс получения статуса резидента ОЭЗ

В Московской области утвердили новые правила приема и рассмотрения заявок от компаний, получающих статус резидента одной из особых экономических зон региона, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Ранее в рамках получения статуса резидента ОЭЗ компании предоставляли бизнес-планы, согласно которым будут реализовывать свои инвестпроекты. Теперь к заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ претенденты прилагают паспорт инвестиционного проекта и финансовую модель инвестпроекта», — пояснила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что регион предлагает обширные возможности для локализации компаний на территории особых экономических зон. Всего в Московской области работают 5 ОЭЗ: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток» (Фрязино), «Кашира» и «Максимиха» (г.о. Домодедово).

Сегодня здесь работают более 200 резидентов, а специальный режим, установленный для этих предприятий, обеспечивает им налоговые льготы. Так, для компании, получившей статус резидента, в течение 10 лет действует нулевая ставка налога на имущество, а земельный и транспортный налоги «обнуляются» на первые 5 лет работы в ОЭЗ. Ставка налога на прибыль в федеральный бюджет для резидентов составляет 2%. Также льготы действуют и для региональной части налога на прибыль: в течение первых 8 лет она составляет 0%, с 9 по 14 год — 5%, после 14 лет — 13,5%.

Пакет документов на получение статуса резидента направляется в адрес министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Кроме того, изменились критерии и методика оценки документов, подаваемых компаниями для получения статуса. Вместо экспертных советов заявка рассматривается комиссией. В нее, помимо сотрудников Мининвеста, входят представители управляющих компаний подмосковных ОЭЗ и должностные лица администраций муниципальных образований. Окончательное решение принимается Мининвестом, при этом учитывается мнение управляющей компании и органов местного самоуправления», — отметила Екатерина Зиновьева.

Выбрать свободные локации для размещения бизнеса, в том числе на площадках ОЭЗ Московской области, можно на инвестиционной карте региона, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.