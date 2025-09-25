В Подмосковье определили победителя этапа программы «Мама-предприниматель»

В Московской области завершился региональный этап программы «Мама-предприниматель». Победителем стала предприниматель Татьяна Шарова с проектом экскурсионного бюро «Сокровища Мытищ». Она получила приз в размере 150 тыс. рублей на развитие бизнеса и возможность выйти на федеральный этап, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Программа для мам-предпринимателей стала для Подмосковья уже традиционной. Проект собирает девушек, которые готовы развивать в регионе самые разные проекты. Выбор победителя каждый раз сложен для жюри, поскольку каждая участница достойна победы. Уверена, такие программы становятся стартом большого и классного бизнеса», — отметила директор Агентства инвестиционного развития Московской области Оксана Трушникова.

В регионе образовательная программа «Мама-предприниматель» реализуется центром «Мой бизнес» Московской области. Проект ориентирован на женщин в декрете, желающих начать или развить свой бизнес.

Программа была организована в формате тренинга-интенсива с погружением в деловую среду и менторской поддержкой. В ходе обучения женщины освоили ключевые компетенции в сфере ведения бизнеса, научились разрабатывать бизнес-план и искать деловых партнеров. Важной частью программы стал визит в музей-мануфактуру «Душистыя радости» в подмосковную Коломну, где участницы ознакомились с организацией производственных процессов и получили возможность обсудить с руководством особенности ведения бизнеса.

Заключительным этапом программы стал конкурс бизнес-проектов участниц. В этом году за главный приз в размере 150 тыс. рублей смогли побороться 40 жительниц Подмосковья.

По итогам конкурсного отбора победителем признана Татьяна Шарова, набравшая максимальное количество баллов с проектом «Сокровища Мытищ». Проект представляет собой экскурсионное бюро, специализирующееся на организации познавательных туров для взрослых и детей с акцентом на изучение истории, культуры и достопримечательностей родного края. Победительница получит финансовую поддержку в размере 150 тыс. рублей. Средства будут направлены на развитие бизнеса.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор — Минэкономразвития России. Оператор — Национальное агентство «Мой бизнес». Генеральный партнер — бухгалтерия для бизнеса «Мое дело». Партнеры — Wildberries, ESTILAB ICON SKIN. Банк-партнер — СБЕР. При поддержке Фонда «Наше будущее», Союза женщин России. Продуктовые партнеры — VK, МИФ. Информационные партнеры — 7Дней.ru и ежемесячный журнал «Караван историй».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.