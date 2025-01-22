В Подмосковье определили округа с наибольшим ростом числа МСП в 2024 году

По состоянию на конец 2024 года число субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье составило почти 458 тысяч, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Сектор малого и среднего предпринимательства в Московской области играет значительную роль в экономике и продолжает расти. По статистике, каждый третий житель региона занят в компаниях МСП. За 12 месяцев 2024 года количество МСП выросло до 457,7 тыс., из которых 322,7 тыс. — индивидуальные предприниматели. Так, за год в Подмосковье зарегистрировались 18 тысяч новых МСП, что на 4,15% больше, чем в 2023 году», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В пресс-службе Мининвеста отметили, что среди городских округов Московской области лидерами по росту числа субъектов МСП стали Ленинский — на 1,7 тыс., Красногорск — на 1,4 тыс., а также Балашиха — на 1,3 тыс. На начало 2025 года на этих территориях было зарегистрировано 19,2 тыс., 24,6 тыс., и 29,5 тыс. соответственно. Наибольший процентный прирост МСП по итогам прошлого года продемонстрировали Лобня, Котельники и Ленинский: на 14,3%, более 11% и почти 10% соответственно.

В 2024 году среди наиболее активно развивающихся секторов МСП лидирует розничная и оптовая торговля. В этой сфере было открыто порядка 30 тысяч новых компаний, включая продуктовые магазины, аптеки, магазины одежды и обуви, бытовой техники и электроники, а также товаров для дома и ремонта и другие. Кроме того, в число приоритетных направлений вошли строительство зданий, торговля автотранспортными средствами, а также IT и разработка программного обеспечения.

Субъектам МСП Московской области доступен ряд мер поддержки, которые работают по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Предприниматели также могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» Подмосковья. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестпортале Московской области: invest.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.