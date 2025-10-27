В Подмосковье определили лауреатов премии губернатора для ученых и специалистов

Два авторских коллектива и 13 ученых стали лауреатами премии губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Премии губернатора для молодых ученых и специалистов вручаются ежегодно. Проекты оцениваются с учетом новизны разработок и результатов, а также приоритетов региона. По итогам конкурсного отбора в этом году будет вручено 15 премий, их получателями станут два авторских коллектива и 13 молодых ученых и специалистов. Размер каждой премии составляет 700 тыс. рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В числе лауреатов премии сотрудники таких научных организаций региона, как МФТИ, ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского, НПП «Исток» им. А. И. Шокина, ОИЯИ, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН и другие.

Премия губернатора Московской области для молодых ученых в регионе работает с 2012 года. За это время было присуждено порядка 200 премий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с молодыми учеными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Он назвал важными задачами поддержку науки и создание достойных условий для ученых.

«Для их (ученых — ред.) привлечения нужно создавать необходимые условия, чтобы мы могли рассчитывать на значительные практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые «творят», — заявил Воробьев.