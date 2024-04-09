В Подмосковье определены победители конкурса грантов в сфере науки и инноваций

Пять грантов правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций на общую сумму 50 млн рублей получили предприятия из Жуковского, Дубны, Красногорска, Химок и Лосино-Петровского. Размер одного гранта, предоставленного под реализацию проектов компаний, составляет 10 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Грант создавался как эффективная мера поддержки подмосковных компаний, позволяющая воплотить в жизнь идеи талантливых ученых и разработчиков. Такие гранты вручают с 2014 года, за это время их обладателями стали более сотни проектов. Общая сумма грантов составила 585 млн рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В число получателей гранта вошла компания «Икс Ред Групп», работающая в ОЭЗ «Дубна». Ее специалистами создана комплексная VR-система обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky, воссоздающая рабочее место оператора. «Щелковский биокомбинат» из Лосино-Петровского получил грант за разработку технологий изготовления новых иммуноэкспрессных наборов для выявления специфических антител к возбудителям заболеваний сельскохозяйственных животных.

Грантом за разработку программно-аппаратного комплекса «Цифровой конвейер «KOROLЕV», позволяющим управлять выпуском на промышленном предприятии, награждена компания ООО «Индустрия данных» из Красногорска. «Научно-производственно-коммерческая фирма «МаВР» из г. о. Жуковский отмечена грантом за разработку оксидно-керамического СВС покрытия ПК-1 для защиты чугунных и стальных поверхностей от воздействия химически агрессивных сред при диапазоне температур от -50 градусов до 1 000 градусов. Компания АО «КардиоСистемФарма», работающая в г. о. Химки, удостоена гранта за создание инновационных кардиоплегических магистралей для кардиохирургических операций.

Среди условий получения грантовой поддержки — регистрация организации на территории Московской области, наличие производственных мощностей и другие. Минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем — не менее 20% от суммы гранта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.