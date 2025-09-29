В Подмосковье обсудили защиту прав предпринимателей на конференции уполномоченных

В прошедшие выходные в Богородском городском округе Московской области состоялась межрегиональная конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей. В работе приняли участие 45 уполномоченных из субъектов РФ, депутаты Госдумы РФ, представители генеральной и региональной прокуратуры, федеральных и областных исполнительных органов власти, бизнес-объединений, а также руководители общественных приемных и общественные помощники Уполномоченного в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.

Пленарную сессию открыла и. о. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова. Среди спикеров — зампредседателя Госдумы Владислав Даванков, представитель Генпрокуратуры РФ Дмитрий Егупов, прокурор Московской области Сергей Забатурин, глава Богородского городского округа Игорь Сухин, замруководителя экспертно-правового центра уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Наталья Рябова.

Ключевой темой выступления Натальи Чудаковой стала роль прокурорского надзора в обеспечении прав бизнеса. Она отметила, что выстроенное взаимодействие с прокуратурой позволяет эффективно реагировать на обращения предпринимателей, в том числе по уголовно-правовой проблематике (совместные приемы, заседания межведомственной группы, обмен информацией). Эти подходы вызвали заинтересованную поддержку участников дискуссии, включая представителей надзорных органов и законодателей.

Вторая линия предложений Чудаковой — формализация внесудебного урегулирования споров между бизнесом и публичными органами. Представлена инициатива по корректировке Федерального закона № 78-ФЗ, наделяющая региональных уполномоченных правом содействовать урегулированию споров, в том числе в рамках судебных примирительных процедур. Предложения поддержали участники дискуссии, прозвучали экспертные мнения представителей Центра «Бизнес против коррупции», политического и юридического сообщества.

Отдельный блок был посвящен технологиям искусственного интеллекта. По итогам социологического опроса предпринимателей и жителей Подмосковья, представленного региональным бизнес-омбудсменом, аудитория в целом демонстрирует «осторожный оптимизм»: видит в ИИ новые возможности, но ожидает внимательного отношения к рискам (включая занятость и правовую защиту), подчеркивая необходимость активной роли государства и диалога с бизнесом и наукой.

По результатам пленарной части состоялось подписание соглашений о взаимодействии Центрального межрегионального управления Росстандарта с уполномоченными в Московской области и Санкт-Петербурге — еще один шаг к практической интеграции экспертных и надзорных инструментов в интересах предпринимателей.

После перерыва состоялось совещание уполномоченных «Обмен лучшими практиками», где региональные омбудсмены представили свои инструменты и решения: от применения ИИ в работе уполномоченного (Амурская область) и цифровой обратной связи через QR-коды (Оренбургская область) до «Дня уполномоченного» в муниципалитетах (Алтайский край), поддержки предпринимателей из числа участников СВО и их семей (Ханты-Мансийский АО — Югра), вопросов культурного наследия и интеллектуальной собственности (Калининградская область) и повышения эффективности реагирования на обращения бизнеса с ориентацией на Национальный рейтинг инвестиционного климата АСИ (Орловская область). Итоги совещания подвела представитель федерального аппарата Наталья Рябова, отметив потенциал тиражирования представленных практик.

По результатам конференции сформированы договоренности о дальнейшей совместной проработке инициатив с федеральными и региональными ведомствами — с акцентом на укрепление прокурорского надзора в интересах бизнеса и закрепление механизмов досудебного урегулирования в правовом поле.

