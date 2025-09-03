сегодня в 21:02

В Подмосковье обсудили поправки о казначейском мониторинге

Федеральным законодательством внесены важные поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации, касающиеся механизма казначейского мониторинга. До сих пор этот механизм применялся исключительно в рамках казначейского сопровождения государственных контрактов и соглашений. Теперь же сфера его действия расширилась — контроль будет осуществляться в отношении всех участников системы казначейских платежей. Нововведения рассмотрели на заседании совета по методическому обеспечению бюджетного (бухгалтерского) учета при министерстве экономики и финансов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.

Новый порядок предусматривает проведение анализа финансового состояния и платежной активности каждого субъекта системы казначейских платежей. Цель мероприятия — своевременно выявлять и пресекать возможные нарушения финансовой дисциплины. Важно отметить, что введены исключения: мониторинг не применяется при осуществлении выплат гражданам (включая заработную плату), возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, переводе средств на покрытие дефицитов бюджетов и ряде иных случаев.

Одновременно формируется информационная инфраструктура взаимодействия Федерального казначейства с налоговыми, таможенными и антимонопольными органами. Это позволит повысить эффективность контроля и прозрачность расходования бюджетных средств.

Для открытия и ведения лицевых счетов участнику потребуется пройти процедуру казначейского мониторинга. Органы государственной власти регионов и муниципальных образований смогут осуществлять операции по таким счетам лишь после положительного заключения Федерального казначейства.

Реализация новых норм осуществляется постепенно, чтобы обеспечить адаптацию всех заинтересованных сторон. Для участников казначейских платежей, получающих средства из федерального бюджета, новые правила вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

Организации, использующие средства региональных, чьи счета открыты непосредственно в Казначействе, перейдут на новый режим с 1 июля 2027 года.

Остальные участники системы казначейских платежей начнут применять нормы с 1 июля 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.