В Подмосковье обсудили подготовку кадров для промышленности

Совещание на тему подготовки кадров для промышленности и развития технологического потенциала прошло в Реутове. Его участниками стали заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков, заместитель генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения», председателя Московского областного реготделения «СоюзМаш» Валерий Бунак и первый заместитель председателя регионального отделения «СоюзМаш», заместитель генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения» Антон Дегтярев. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ходе совещания также была затронута тема оказания помощи участникам СВО. Валерий Бунак поделился успехами реготделения в реализации акции «СоюзМаш России» и Лиги содействия оборонным предприятиям «Всегда рядом». Замминистра Кирилл Лосунчуков отметил участие подмосковных предприятий в программе «Промышленный туризм» и рассказал об уже трудоустроенных ветеранах СВО.

В Московской области проводятся экскурсии на различные предприятия, направленные на привлечение ветеранов спецоперации к освоению новых профессий с целью дальнейшего трудоустройства. Участниками проекта также стали «Метровагонмаш», «Газдевайс», АК «Рубин» и индустриальный парк «Есипово».

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.