В Подмосковье обсудили нормы и проблемные вопросы бюджетного учета

Московская область завершила сдачу бюджетной отчетности за первое полугодие 2025 года в Федеральное Казначейство в полном объеме и в установленный срок. Общие итоги работы региональной бюджетной системы и дальнейшие направления ее развития обсудили на заседании совета по методическому обеспечению бюджетного (бухгалтерского) учета при министерстве. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Участниками заседания стали главные бухгалтеры центральных исполнительных органов власти и муниципальных финансовых органов. Основная задача совета — координация текущей работы, обмен лучшими практиками и выработка рекомендаций по совершенствованию бюджетного учета.

Государственная политика нацелена на повышение достоверности, своевременности и комплексности информации. Для этого планируется провести точечные изменения в сложившейся системе бухгалтерского учета и отчетности и скорректировать векторы ее развития. Эксперты отметили, что, несмотря на достигнутые успехи в реформировании бухгалтерского учета, необходимо продолжать совершенствовать процедуры подготовки и представления отчетности, учитывая высокие временные затраты и рабочую нагрузку.

На федеральном уровне одним из перспективных направлений по улучшению бюджетной системы является реализация технологической интеграции бухгалтерского учета в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Она предполагает передачу учетных данных для автоматического формирования отчетности на заданную дату. Цель проекта — обеспечить органы власти всех уровней оперативной и достоверной информацией о состоянии государственных финансов для принятия правильных управленческих решений.

Субъекты отчетности, участвующие в проекте (около 16 тысяч участников), представляют в «Электронный бюджет» учетные данные за определенный период (остатки средств по счетам; бухгалтерские операции; таксономию — по каждому счету бухгалтерского учета передаются аналитические признаки) с целью дальнейшей возможности составления отчетности без их участия.

При передаче учетных данных в электронном виде данные проверяются на соответствие контрольным соотношениям и показателям остатков на счетах учета автоматически.

В ходе заседания было отмечено, что в Московской области на постоянной основе действуют дополнительные механизмы контроля в системе сбора и формирования отчетности. Программное обеспечение блокирует отправку отчета при несоответствии его данных федеральным требованиям. Эти меры призваны оптимизировать обработку больших объемов данных, оперативно выявлять расхождения и, как следствие, повышать общую эффективность работы и надежность информации.

Также планируется продолжить передачу функций по ведению бюджетного учета учреждений на централизованное обслуживание. Это позволит снизить трудоемкость и количество ошибок, предотвратить нарушения в бюджетном учете, а также обеспечить своевременное отражение операций.

