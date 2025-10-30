В Подмосковье обновили нормативы стоимости муниципальных услуг

сегодня в 14:29

На заседании Московской областной думы принят проект закона «О внесении изменений в закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов». Он уточняет величину и состав нормативов, используемых при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов из областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Документ направлен на стабильное и эффективное финансирование полномочий органов местного самоуправления в меняющихся социально-экономических реалиях.

Законом установлены величины 138 нормативов, в том числе 22 новых нормативов в сферах культуры, дорожного хозяйства, образования, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, физической культуры и спорта, обеспечения деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и транспортного обслуживания населения.

Изменения приведут к росту расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг в 2026 году по сравнению с текущим годом на 49 млрд рублей, или на 18%, до 327 млрд рублей.

Необходимое финансирование учтено при формировании межбюджетных отношений на 2026–2028 годы в рамках дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.