В Подмосковье объяснили, что значит для бизнеса России возврат западных брендов

После ухода с российского рынка в 2022–2023 годах некоторые западные компании начали переговоры о возобновлении своей деятельности. Среди них — производители одежды, электроники, автомобилей и продуктов питания. Их возвращение может изменить баланс сил в ритейле, увеличить конкуренцию и повлиять на рынок франчайзинга, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

За последние два года российский бизнес адаптировался к новым условиям — многие предприниматели запустили собственные бренды, наладили альтернативные цепочки поставок и расширили производство. Теперь перед ними стоит новый вызов — конкуренция с международными игроками, которые ищут пути легального возвращения через партнерские соглашения и сотрудничество с локальными компаниями.

Исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова считает, что этот процесс можно рассматривать не только как риск, но и как возможность для бизнеса.

«За два года российские компании заняли значительную часть ниши, освободившейся после ухода западных брендов. Сейчас важно использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу — выстраивать партнерские отношения, развивать локальное производство и усиливать поддержку малого бизнеса. Мы продолжим следить за ситуацией и поддерживать предпринимателей, которые столкнутся с новыми вызовами», — рассказала Чудакова.

Возвращение западных брендов сможет открыть для отечественных компаний новые пути сотрудничества, создать рабочие места и привлечь дополнительные инвестиции в российский рынок.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.