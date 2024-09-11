В Подмосковье объем производства сыров вырос на 16%

Подмосковье продолжает занимать лидирующие позиции в стране по объемам производства сыра. Так, за первые 7 месяцев 2024 года объем производства сыра в регионе достиг 99,4 тысяч тонн, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковье занимает лидирующие позиции как в Российской Федерации, так и в центральном федеральном округе, охватывая 20,3% и 38,1% рынка соответственно. Среди производителей можно выделить такие компании, как ООО «Хохланд Руссланд», выпускающий сыр марки «Хохланд», ООО «ЛАКТАЛИС ИСТРА» с сыром «Президент», ООО «Сыровар» с сыром «Parmente» и ООО «Бест Панорамик» с сыром «Де Фамиль Сыроварня».

Экспорт сыра также продолжает расти, и за отчетный период было отправлено 5 тысяч тонн сыра в Казахстан (рост 18,76%), 1,2 тысячи тонн в Узбекистан (рост 18,42%) и 781,9 тонны в Белоруссию (рост 2,18%). Это указывает на то, что продукция из Московской области востребована не только внутри страны, но и за ее пределами.

В ведомстве отметили, что высокое качество и разнообразие предложений от местных производителей делают сыр из Подмосковья популярным как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это позволяет региону сохранять лидирующие позиции в отрасли и продолжать развиваться, предлагая потребителям продукцию высшего качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.