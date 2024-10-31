В Подмосковье объем финансирования проекта «Здравоохранение» превысит 31 млрд руб

На реализацию мероприятий нацпроекта «Здравоохранения» в Подмосковье в 2024 году запланировано 31 млрд рублей, в том числе 6 млрд рублей — средства федерального бюджета. Эти средства предусмотрены на строительство новых больниц, оснащение новым оборудованием региональных и первичных сосудистых отделений, онкологических диспансеров, детских и взрослых поликлиник, поставку передвижных медицинских комплексов. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Кассовое исполнение расходов на первое октября 2024 года составило 58%.

Благодаря нацпроекту в Красногорске открыт Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля, который стал главным координатором всех детских учреждений региона.

До конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену и стационаром на 60 коек в Сергиево-Посадском городском округе и поликлинику на 600 посещений в смену в Лобне.

С 2019 года в региональные и первичные сосудистые отделения, детские и взрослые поликлиники, онкологические диспансеры поставлено 5,1 тыс. единиц медицинского оборудования, до конца года будет поставлено еще 382 единицы.

Нацпроект «Здравоохранение» помогает закупать передвижные медицинские комплексы для медучреждений. В текущем году в регионе заработает 16 автомобильных диагностических комплексов. Это даст возможность организации полного обследования жителей сельской местности, без дополнительных выездов в районный или республиканский центр. Всего с 2019 года в область был поставлен 31 подобный комплекс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.