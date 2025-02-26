В Подмосковье назвали региональные предприятия, которые производят мясо птицы

Животноводческие комплексы играют важную роль в аграрной экономике и обеспечении продовольственной безопасности. Они представляют собой крупные хозяйственные единицы, которые занимаются разведением животных и птицы для получения молока, яиц и других продуктов. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, какие предприятия в регионе специализируются на производстве мяса птицы, сообщает пресс-служба ведомства.

На территории Подмосковья осуществляют деятельность несколько крупных производителей, среди них: АО «Куриное царство», ООО «Элинар — Бройлер», ООО «ПТК — Мясопром». За прошлый год регионом выпущено более 255 тысяч тонн, что составляет более 20,3% от общего объема в ЦФО и 7,4% от общероссийского.

Эксперты Министерства подчеркивают, что вся мясная продукция, представленная в региональных магазинах и на ярмарках, подвергается регулярному контролю. Поэтому рекомендуется избегать покупок в местах нелегальной торговли.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.