В Подмосковье назвали лидеров производственного роста в первом квартале 2025 года

В Московской области стремительно растет производство электрооборудования, мебели и готовых металлических изделий. Промышленное производство в этих отраслях в регионе по итогам первого квартала 2025 года выросло более чем на 20%. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Производство электрооборудования в Подмосковье в январе – марте 2025 года выросло на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 23,8% в отчетном периоде выросло производство мебели. Также на 21,3% увеличилось производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Значительный промышленный рост в первом квартале этого года также был зафиксирован в производстве одежды и производстве химических веществ и химических продуктов. Эти отрасли выросли на 12,5% и 10,7% соответственно.

Рост промпроизводства Московской области в январе – марте 2025 года составил 5,2%. Обрабатывающая промышленность в регионе выросла на 5,7%.

Больше о промышленности Подмосковья и мерах поддержки бизнеса можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.