В Подмосковье нарастили производство джемов на 14,7%

Сладкая продукция из Подмосковья завоевывает сердца потребителей по всей России — от Калининграда до Владивостока. Производители Московской области уверенно занимают первое место как в Центральном федеральном округе, так и в общероссийском рейтинге, обеспечивая почти 28% всего объема производства в ЦФО и 14% от Общероссийского выпуска. Об этом сообщает Минсельхозпрод Подмосковья.

За 7 месяцев 2025 года предприятия региона выпустили более 68 тысяч условных банок джемов, фруктовых пюре и ореховых паст, что на 14,7% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: ООО «АСТРАХАНКА», ООО ПК «Тогрус» и ООО «Империя джемов». Они сочетают традиционные рецептуры с современными технологиями, предлагая потребителям широкий ассортимент качественной продукции из фруктов и орехов. Например, ООО «Империя джемов» предлагает варенье без сахара на фруктозе для тех, кто не хочет отказывать себе в лакомстве, но следит за здоровьем и фигурой.

В ведомстве отметили значительный рост кондитерской отрасли региона. Предприятия Подмосковья благодаря этому результату занимают лидирующие позиции в производстве джемов, фруктовых пюре и ореховых паст. За весь 2024 год было произведено 94,9 тыс. условных банок этой продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.