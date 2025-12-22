В Подмосковье направят более 7 млрд рублей на развитие инфраструктуры для бизнеса в 2026 году

Правительство Московской области в 2026 году выделит свыше 7 млрд рублей на создание и развитие инфраструктуры для инвесторов, включая индустриальные парки и особые экономические зоны, сообщает пресс-служба АНО «АИР» министерства инвестиций.

В следующем году на развитие инфраструктуры для инвесторов в Подмосковье планируется направить более 7,2 млрд рублей. Средства пойдут на формирование готовых площадок для бизнеса, таких как индустриальные парки, особые экономические зоны и технопарки.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что ежегодно на промышленные площадки региона привлекается около 100 новых резидентов. В 2024 году в области созданы три новых индустриальных парка и одна особая экономическая зона. Теперь в Подмосковье работают 75 индустриальных парков, шесть особых экономических зон и 19 промышленных технопарков.

В регионе продолжается создание восьми государственных индустриальных парков по принципу «все включено», предусматривающему наличие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Для выбора площадки под инвестиционный проект в Московской области действует инвестиционная карта региона, созданная в рамках регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.