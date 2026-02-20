В Подмосковье направили 500 млн рублей на развитие сел

В 2025 году в Московской области на развитие сельских территорий направили более 500 млн рублей по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Средства использовали для модернизации инфраструктуры и поддержки жителей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Программа реализуется при поддержке Минсельхоза России и направлена на создание комфортных условий жизни в сельской местности, а также привлечение и закрепление специалистов. В 2025 году в селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура реконструировали тепловые сети и три центральных тепловых пункта. Общая стоимость проекта составила почти 300 млн рублей, из которых более 120 млн рублей выделили из федерального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.